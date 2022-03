Nouvelle défaite pour le Monaco de Philippe Clement : "Première fois que je mets en colère"

L'ancien coach de Bruges éprouve des difficultés sur le Rocher. Ses hommes se sont à nouveau inclinés, face à Strasbourg cette fois-ci.

L'euphorie de la belle victoire à Marseille (0-1) a laissé place à la préoccupation du côté de l'ASM, avec deux défaites de rang en moins d'une semaine. Déjà dominés et battus par Braga en Europa League (2-0), les joueurs de Philippe Clement ont concédé une nouvelle défaite (1-0) à la Meinau, le stade de Strasbourg.

"On a bien commencé mais on a encaissé un but sur un corner qui n'était pas là. Ce n'est pas une excuse, je suis objectif, mais ça change la donne", a réalisé Clement après le match.

"C'est la première fois que l'équipe me déçoit et je suis en colère", a-t-il déclaré selon des propos repris par le Nieuwsblad. "Je veux voir une équipe qui continue de se battre pendant 90 minutes et ce n'était pas le cas dans la dernière demi-heure. Je l'ai aussi dit dans le vestiaire."

Eliminé en demi-finales de la Coupe de France, Monaco n'est pas en ballottage favorable pour accrocher l'Europe au terme de la saison de Ligue 1. Il faudra absolument tenter de renverser la situation face à Braga au Louis II, sinon les critiques pleuveront encore sur Clement et sa situation, déjà compliquée, risque de s'aggraver...