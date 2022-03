Rooney se paye Cristiano Ronaldo : "Il est moins bon qu'avant, mais il est toujours aussi chiant"

La légende de Manchester United et de l'Angleterre, désormais coach à Derby County, a évoqué le caractère d'anciens coéquipiers et ses relations avec ces derniers.

Wayne Rooney (36 ans) a encore de l'humour. L'ancien joueur de Manchester United a pris la parole lors d’une soirée de gala dans un hôtel de Manchester samedi et n'a pas manqué de blaguer quant à certains de ses ex-coéquipiers chez les Red Devils.

"Cristiano Ronaldo était si fort mais en même temps si chiant. Maintenant, il n'est plus aussi bon mais il est probablement toujours aussi chiant", a-t-il déclaré selon des propos relayés par The Sun. "Il aime bien plonger", a-t-il expliqué en évoquant un match de la Coupe du monde 2006 où il avait été exclu après une semelle sur le Portugais. "Je n'avais aucun problème avec Cristiano, quel qu'il soit. Je lui ai parlé dans le tunnel. Je lui ai dit : 'Je n'ai aucun problème à ce que tu me fasses expulser', car j'avais passé la première mi-temps à essayer de le faire expulser parce qu'il plongeait."

L’ancien buteur des Red Devils a également évoqué le cas de Rio Ferdinand, désormais analyste et chroniqueur. "Rio est un joueur de haut niveau, mais il est juste arrogant. Vous êtes payé beaucoup d'argent à United pour envoyer le ballon dans le filet (...). J'ai dit : 'Fais ton travail, donne-moi le ballon, donne le ballon à Ronaldo. Arrête de rester là à déconner.' Rio était un bon joueur mais il a parfois oublié qu'il était défenseur."