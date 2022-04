Officiel : Jonathan Hendrickx met fin à sa carrière

L'arrière droit du Lierse Kempenzonen a décidé d'arrêter pour se concentrer pleinement sur sa nouvelle activité.

Hendrickx était encore sous contrat au Lierse Kempenzonen jusqu'en 2023, mais le club lierrois a respecté la décision de son back droit.

"Cela a été un choix difficile d'arrêter de jouer au football professionnel, je suis pleinement engagé à entamer ma reconversion. Il y a quelques mois, j'ai créé une entreprise dans le secteur de l'immobilier et voilà qu'un projet se présente à moi, auquel je ne pouvais pas dire non. Combiner cela avec la vie de footballeur professionnel n'est malheureusement pas possible. Il me semble important de me concentrer sur une vie en dehors du football. Je tiens à remercier sincèrement tout le monde au Lierse. En termes d'amitié et de solidarité, c'est une année à ne jamais oublier. Je me suis fait des amis pour la vie avec chez les Jaune et Noir, je m'en souviendrai toujours", a confié le défenseur sur le site du club.

Hendrickx a joué au Fortuna Sittard et à Lommel, mais a également été actif en Islande et au Portugal. Cette saison, il était une valeur sûre au Lierse Kempenzonen en D1B.