Dessel a surpris le favori Dender : "Nous voulons avoir notre mot à dire dans ce tour final"

Dessel a commencé son tour final de Nationale 1 en surprenant Dender (1-3).

Interrogé par Gazet Van Antwerpen, Naïm Boujouh a expliqué "avoir pris ses reponsabilités" lorsqu'il a tiré le penalty qui a mis Dessel sur les bons rails.

"C'est dommage que nous n'ayons pas pu conserver longtemps ce 1-0, car trois minutes après mon but, l'égalisation est tombée. Après le 1-1, le jeu est resté très ouvert et il y a eu des occasions des deux côtés. Après la pause, nous avons dû endurer un peu le jeu, mais nous n'avons pas vraiment donné beaucoup d'occasions. Pourtant, le 1-2 est tombé sur un remplaçant et j'aurais pu vivre avec cette petite défaite. Le 1-3 dans le temps additionnel n'était pas mérité."

Dessel se veut ambitieux pour ce tour final, bien que le club n'ait pas reçu sa licence pour la D1B l'an prochain - une vraie histoire à la Belge : "Nous jouons sans pression, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'ambitions. Nous voulons vraiment avoir notre mot à dire dans ce dernier tour et nous allons tenter notre chance. C'est dommage que notre bonne première mi-temps n'ait pas porté ses fruits, mais si vous voyez qui ils ont sur le banc et que vous le comparez à notre noyau dur, alors l'addition est vite faite."

Un dernier tour d'honneur pour Boujouh, qui a également annoncé vouloir partir du club au terme de cette saison. "La distance est un peu trop grande pour moi. Je vis à Anvers, mais je travaille à Bruxelles. Dessel est donc une fin d'histoire pour moi, mais je veux jouer jusqu'à la dernière partie pour faire mes adieux en beauté."