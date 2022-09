Pourquoi Lois Openda a déjà changé de dimension

Le jeune attaquant s'est parfaitement intégré dans le système du RC Lens et sera l'un des joueurs à suivre cette saison. Tant mieux, les Diables Rouges ont bien besoin de poids dans leur force offensive.

Après une excellente - seconde - saison en prêt à Vitesse Arnhem (50 matchs, 24 buts, 6 assists), Lois Openda (22 ans) n'a pas décidé de réussir au Club de Bruges. Non, il a décidé de monter un palier et rejoindre le RC Lens. Recruté en remplacement d'Arnaud Kalimuendo, Openda n'a pas vraiment eu besoin de temps d'adaptation. Dans une équipe qui tourne à plein régime et qui affiche un bilan de 17 points sur 21 en Ligue 1, le natif de Liège est déjà devenu un incontournable. Openda a en effet inscrit 4 buts en 7 apparitions - 6 titularisations.

Aligné en attaquant de pointe, son profil complète celui de Florian Sotoca, positionné juste derrière lui. Comme le montre ce but contre Rennes (victoire 2-1), Sotoca peut le lancer en profondeur. Le danger ne s'arrête pas là, et peut venir de partout, que ce soit via Seko Fofana ou les pistons - très offensifs - caractéristiques du jeu de Franck Haise, Machado, Frankowski ou Cabot. Voici déjà le premier rôle d'Openda qui le fait changer de dimension : être le finisseur de l'une des équipes les plus en verve de Ligue 1.

Ensuite, l'ancien Blauw en Zwart va très sûrement profiter des problèmes offensifs en équipe nationale. Avec Lukaku et Origi qui connaissent à nouveau des soucis physiques, Benteke qui est parti en MLS, Batshuayi qui est à la recherche de rythme en Turquie, accompagné d'un Mertens en pré-retraite, Openda (3 sélections, 1 but) va devoir saisir sa chance et aura véritablement un rôle à jouer, que ce soit prochainement en Ligue des Nations ou en novembre prochain !