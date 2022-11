Karel Geraerts était impressionné malgré le nul face à Westerlo : "Mes joueurs ont un mental très fort"

L'Union n'a pas vécu un dimanche facile face à Westerlo (1-1).

Dominatrice, l'Union n'a pas réussi à concrétiser puis s'est fait punir par Westerlo en fin de première mi-temps. "On était prévenus que Westerlo était une équipe qui pressait vers l'avant. On a libéré des espaces et rendu deux-trois le ballon à Westerlo. C'est une leçon, contre une équipe comme celle-ci qui joue un football offensif. On va tirer des leçons de cette première mi-temps", a déclaré Karel Geraerts en conférence de presse.

"Il faut toujours regarder l'adversaire. Et celui-ci joue bien. Westerlo était super bien organisé aujourd'hui. Je pense qu'on manque d'un peu de fraîcheur, après tous les matchs qu'on a joué. On a compensé aujourd'hui, en mettant de l'engagement. On a bien défendu sur les transitions. Pour moi, c'est positif. Nous pouvont être très fiers. Mes joueurs y ont cru jusqu'au dernier moment. Ce n'était pas évident de revenir au score dans des circonstances pareilles."

Y croire jusqu'au dernier moment, un trait essentiel et vital à cette Union qui est une nouvelle fois revenue dans un match après avoir été menée. "Je n'arrête pas de le répéter", s'est exprimé Geraerts. "Il faut avoir la volonté de gagner chaque jour, à chaque match. Ils le font avec beaucoup de conviction et reçoivent très bien ce message. Cela fait du bien de voir une équipe avec un mental si fort."

L'Union joue prochainement en Coupe de Belgique (ce mercredi) face au Cappellen. Ce sera l'occasion de procéder à un peu de rotation dans le noyau. "C'est possible. J'accorde énormément d'importance à l'ensemble du groupe, qui a bien travaillé ces derniers mois. Sans doute, plusieurs joueurs qui ont reçu moins de minutes cette saison joueront mercredi."