Coupe de Belgique : Pas de grande surprise, carton plein pour l'Union Saint-Gilloise, Malines et Ostende se baladent

Ce mercredi soir, plusieurs rencontres des seizièmes de finale de Croky Cup avaient lieu. Aucune surprise puisque les favoris de chaque rencontre se sont qualifiés pour la tour suivant, à savoir les huitièmes de finale.

Cappellen FC-Union Saint-Gilloise 1-7

Madani (28e) ; Adingra (40e et 69e), El Azzouzi (52e et 57e), Nilsson (62e et 73e) et Puertas (83e)

Cercle de Bruges-Beerschot 3-1

Denkey (4e et 49e), Ueda (46e) ; Verlinden (44e)

Lokeren Temse-KV Malines 0-5

Schoofs (21e), Malede (42e et 51e), Da Cruz (60e), Jannes Van Hecke (87e)

Lommel-Zulte Waregem 0-1

Gano (69e)

Thes Sport-Ostende 1-4

Vanaken (79e) ; Ambrose (55e), Atanga (64e), Batzner (76e) et Mo Berte (88e)