Athur Theate : "J'espère jouer un match à cette Coupe du monde"

S'il sera au Qatar pour acquérir, comme il le dit lui-même, "de l'expérience", Arthur Theate aura sûrement l'ambition de franchir un palier au sein de la défense des Diables.

Auteur d'une ascension fulgurante à Bologne puis à Rennes, Arthur Theate (3 sélections) devra probablement attendre encore un peu avant de reçevoir totalement sa chance en tant que titulaire chez les Diables Rouges. Le défenseur en est conscient, même s'il saisira évidemment toutes les opportunités qui lui permettront de progresser.

"Je suis ici pour acquérir de l'expérience dans une si grande compétition, apprendre et profiter du moment, mais j'espère jouer un match de Coupe du monde comme n'importe quel joueur. Si l'entraîneur me donne une chance, je donnerai tout.", a déclaré Theate selon Het Laatste Nieuws.

Au Koweit puis au Qatar, Theate sera bien épaulé par son pote au Stade Rennais, Jérémy Doku. "Le fait que nous soyons tous les deux ici est formidable pour nous et pour le club, de plus à Rennes nous sommes proches comme deux Belges. Jérémy n'a pas pu jouer beaucoup à Rennes à cause d'une blessure, mais il a travaillé dur pour être ici. Maintenant, il est de nouveau en pleine forme. Et puis il est dangereux pour n'importe quel adversaire."