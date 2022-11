Les Diables Rouges fraternisent avec des migrants au Qatar

"Après l'entraînement de ce lundi soir, une réunion a eu lieu avec des travailleurs migrants employés dans différents secteurs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une des actions de la la Fédération Belge de Football pour mettre en lumière la situation des travailleurs migrants au Qatar", ont fait savoir les Diables Rouges sur leur compte Twitter.

ll y a quelques jours, la sélection néerlandaise a fait de même. Selon Amnesty International, des milliers de travailleurs migrants ont été victimes de violations des droits de l'homme depuis 2010, alors qu'ils travaillaient à la construction des stades, des hôtels, des transports et des autres infrastructures nécessaires à l'organisation de la Coupe du monde 2022.

After tonight's training, a meeting took place with migrant workers employed in different sectors. This meeting is part of one of the actions of the @RoyalBelgianFA to highlight the situation of migrant workers in Qatar.