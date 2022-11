Anderlecht : un ancien adjoint de Mazzù va rejoindre Will Still à Reims

Le grand ménage se poursuit, lentement mais sûrement chez les Mauves.

Après le départ de Felice Mazzù et la nomination de Jesper Fredberg en tant que directeur sportif, Anderlecht va voir Samba Diawara quitter le navire. Selon la Dernière Heure, il va rejoindre prochainement le Stade de Reims, où officie Will Still. Il deviendra ainsi son adjoint.

Arrivé chez les Mauves en tant que T2 suite à la nomination de Felice Mazzù en tant qu'entraîneur principal, Diawara avait ensuite, avec Guillaume Gillet, repris les RSCA Futures, tandis que Robin Veldman assurait l'intérim chez les A.