Le Portugal limoge Fernando Santos !

L'avenir de Fernando Santos était incertain depuis l'échec en Coupe du monde et l'élimination en quarts de finale face au Maroc (1-0).

Ce jeudi après-midi, les médias portugais et même le célèbre journaliste Fabrizio Romano l'annoncent : Fernando Santos est limogé. Il quitte son poste après 8 ans et un Euro remporté en 2016.

Le remplaçant n'est pas encore connu, mais de nombreuses rumeurs envoient déjà José Mourinho à la tête des Lusitaniens.

Fernando Santos is no longer the head coach of Portugal. The decision has been made after World Cup. 🚨🇵🇹 #Qatar2022



Portugal will appoint new manager in the next weeks. pic.twitter.com/NI52gw9Aeh