Nicolas Raskin s'explique : "Mon différent est plus profond qu'une simple affaire de salaire"

Depuis quelques jours, on parle beaucoup de Nicolas Raskin au Standard.

Nicolas Raskin a répondu aux rumeurs de son départ imminent du Standard. On a pu entendre ici et là que Raskin devait quitter le club suite à un différend sur son salaire, mais Raskin remet les pendules à l'heure.

Les deux parties ont parlé d'un nouveau contrat ces dernières semaines, mais n'ont pas trouvé d'accord. Raskin a alors été immédiatement relégué au noyau B et ici et là, on a donc entendu dire que Raskin voulait quitter le club immédiatement. Raskin accuse le manque de respect.