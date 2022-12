"Le Roi du Football nous a quittés" : les hommages à Pelé affluent

Pelé est décédé à l'âge de 82 ans ce jeudi 29 décembre, entouré de sa famille à Sao Paulo. Le triple champion du monde, légende du football mondial et considéré comme l'un des si pas le plus grand footballeur de tous les temps, a naturellement été salué par le monde du football, entre autres. Nous compilons ici toutes les réactions au départ de cette légende absolue.

Kylian Mbappé, proche du Roi Pelé qui l'avait personnellement adoubé, écrit : "Le Roi du Football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié".

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

Côté clubs, le Real Madrid a rapidement publié un communiqué pour rendre hommage au joueur. Même chose pour le FC Barcelone, qui regrette la mort d'un joueur qui a "rendu le football plus grand que jamais".

Barça expresses its sorrow to learn of the death of the "Rei" Pelé, one of the greatest footballers of all time. He made football greater than ever. May he rest in peace. pic.twitter.com/r8TQbVyN28