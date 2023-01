Hervé Renard fait partie des candidats au pose de sélectionneur des Diables

Il y a eu beaucoup de candidatures pour prendre la succession de Roberto Martinez.

Le groupe de travail constitué par le CEO Peter Bossaert, les membres du conseil d'administration Sven Jaecques et Pierre Locht et le conseiller externe Bart Verhaeghe examinera d'abord les candidatures à partir d'aujourd'hui et décidera lors d'une réunion vendredi quels entraîneurs nationaux potentiels seront contactés. "Beaucoup de candidatures sont arrivées et il y en a de très intéressantes parmi elles", sonne-t-il.

Les noms n'ont pas encore été divulgués. Ce que nous savons, c'est que le Français Hervé Renard (54 ans) fait partie des candidats. Renard était l'entraîneur national de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde, qui a battu les futurs champions du monde argentins 1-2 lors du premier match mais n'a finalement pas réussi à atteindre le deuxième tour. Renard est toujours sous contrat là-bas, mais il dit qu'il peut s'en défaire.