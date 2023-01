Thalhammer : "Une victoire peut constituer le tournant décisif"

Dominik Thalhammer et Mark van Bommel voulaient tous deux entraîner leur équipe vers une victoire. Le KVO et l'Antwerp ont tous deux eu des occasions. Le Great Old en a eu davantage et a fait mouche à trois reprises.

"Les 20 premières minutes n'étaient pas assez bonnes. Ensuite, nous avons souvent joué dans la moitié de terrain de l'adversaire. Il y a eu de grosses occasions par Musayev et Durdov, le moment du penalty et aussi quelques petites occasions. Nous avons eu de bons moments mais aussi de mauvais moments et nous avons besoin de régularité", a lâché Thalhammer. Il est vraiment peu probable que le KVO n'ait pas marqué dans ce match. Un tel manque d'efficacité est évidemment problématique pour une équipe qui lutte contre la relégation. "C'est un problème que nous ne marquions pas. La chose la plus importante est que nous nous créons des occasions. Nous avons aussi perdu un peu de confiance après les défaites passées. Une victoire peut constituer le tournant décisif et alors tout peut changer." © photonews