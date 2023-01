Serie A : Bologne et Cremonese se quittent dos à dos

Suite de la 19ème journée de Serie A ce lundi.

Bologne-Cremonese 1-1

Les visiteurs ont ouvert le score sur penalty via l'ancien Brugeois David Okereke (50e). Quelques minutes plus tard, les locaux égalisaient sur coup franc et après un cafouillage dans la surface de Cremonese. C’est d’ailleurs Vlad Chiriches qui marquait contre son camp après deux têtes de Lewis Ferguson et Joshua Zirkzee (55e).

Au classement, Bologne prend un point mais campe toujours la 11ème place. Ce match nul ne fait l’affaire des Grigiorossi qui restent derniers du classement.