Lens et Openda perdent encore des plumes en haut de classement de Ligue 1 : "Nous payons nos erreurs individuelles"

Lens s'est incliné face à Lyon ce dimanche (2-1).

Lens est passé de dauphin du PSG à 4e de Ligue en quelques semaines. Les Lensois n'ont plus gagné depuis trois matchs et se sont inclinés face à Lyon au Groupama Stadium.

Lens est en perte de vitesse et, pour la première fois de la saison, perd en régularité et consistance. Comme en témoignent les propos de son coach, Franck Haise, au micro d'Amazon Prime après la rencontre.

"C’était un gros match avec beaucoup d’intensité. On a fait de bonnes choses mais on a aussi commis des erreurs individuelles. On a manqué de justesse à certains moments, et sur ce genre de match, on les paye, que ce soit dans le dernier geste ou l’avant-dernier. Face à cette adversité, on est punis lorsqu’on fait ce genre d’erreurs. Dans le projet global et collectif on y est, on est encore là-haut, mais on voit qu’il nous manque quelque chose pour être tout là-haut."

Dimanche prochain, Lens tentera de se relancer face à Nantes et de suivre le rythme imposé par Monaco et Marseille.