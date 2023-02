Anderlecht a un problème important à régler au sein de son centre de formation

Anderlecht est connu depuis des années pour la qualité de sa formation...mais a vécu une vraie fuite des talents ces derniers temps, et cela pourrait ne pas s'arrêter là.

Anderlecht doit urgemment restructurer son académie des jeunes. L'incertitude autour de Jean Kindermans, figure très appréciée, donne notamment à beaucoup de parents l'impression que le flou règne à Neerpede et qu'un point de contact et d'ancrage très populaire pourrait disparaître. Les plus grands talents du centre de formation doutent de leur avenir au RSCA, également car l'encadrement médical des jeunes a besoin d'investissements massifs.

Le fameux programme Purple Talents, qui permet aux jeunes joueurs de coupler sports et études, va également devoir être refondu, car d'autres clubs s'y sont mis et pourraient bien proposer un projet plus complet avec de meilleures infrastructures. C'est le cas de plusieurs clubs belges, mais Anderlecht, dont le fameux slogan "In Youth We Trust" est célèbre, a plus à y perdre que d'autres...