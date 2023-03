Carlo Ancelotti réagit aux propos d'Eden Hazard : "C'est vrai qu'on ne se parle pas beaucoup..."

Le tacticien italien du Real Madrid a confirmé les révélations d'Eden Hazard au sujet de leur relation.

Dans une grande interview accordée à la RTBF, Eden Hazard est également revenu sur sa relation avec son coach Carlo Ancelotti, sous les ordres duquel il ne joue plus du tout au Real Madrid.

"Il y a du respect entre nous. Mais je ne vais pas dire qu'on se parle, parce qu'on ne se parle pas. Mais il y aura toujours du respect. Même si demain, il ne me fait plus jouer…. je suis obligé d’avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti", avait déclaré Eden.

Questionné ce mardi en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions face à Liverpool, Ancelotti a joué la carte de l'honnêteté, confirmant les dires de son numéro 7. "La relation n'est pas froide. Il faut valoriser les deux choses. Hazard a été honnête : je ne parle pas beaucoup avec lui. Mais parler est une question de caractère : on se retrouve mieux avec une personne qu'avec une autre", a déclaré Ancelotti, avant de mettre l'accent sur le respect qu'il y a entre les deux hommes.

"Le plus important pour moi, c'est qu'il me respecte, comme moi je le valorise. C'est le plus important pour moi. Je n'ai pas à cacher le fait qu'à sa place il y a un joueur qui apporte beaucoup, c'est Vinicius."