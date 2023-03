Rik De Mil ne panique pas : "Ce n'est pas un pas en arrière"

Après sa belle victoire contre le Standard dimanche dernier, le Club de Bruges a chuté à Courtrai ce samedi après-midi (1-0) lors de la 30ème journée de Jupiler Pro League.

À l'issue de la rencontre, Rik De Mil a essayé de mettre l'accent sur le positif et ne veut pas dramatiser. "Ce n'est pas un pas en arrière. L'équipe a apporté ce que je voulais voir, mais le résultat n'est pas là à cause d'un manque d'efficacité. En termes d'organisation, de volonté et d'envie, c'était bien, mais quand on ne concrétise pas ses occasions, ça se tasse. Les choses sont encore bancales en ce moment, mais on ne peut pas changer ça comme ça", a confié l'entraîneur du Club.



"Nous n'avons jamais été l'équipe incroyable que l'on décrivait, mais nous ne sommes pas non plus aussi mauvais qu'on le dit après une défaite. Est-ce que je crains que nous ne soyons pas dans les Playoffs 1 ? Non, nous ne sommes pas encore en train de perdre notre place dans le top 4. Ce n'est pas une raison pour paniquer", a conclu De Mil.