Cyriel Dessers, les confidences sur son transfert

Cyriel Dessers ne restera finalement pas à Cremonese. L'attaquant belgo-nigérian a décidé de quitter l'Italie, direction l'Ecosse et les Glasgow Rangers.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Dessers explique qu'il a refusé plusieurs clubs qui s'étaient montrés intéressés. Notamment, des équipes belges. "En Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, oui. Des noms que je ne citerai pas, ce ne serait pas intelligent", confie-t-il.

En Ecosse, Dessers veut passer un palier. Et gagner des titres. J'ai 28 ans maintenant, c'est un bon âge. Physiquement, je suis encore au top, tout en ayant de l'expérience. C'est parfait pour jouer pour des trophées. C'est dans cet état d'esprit que je viens aux Rangers. Je pense que je peux apporter quelque chose ici. Pas seulement avec mon football, mais aussi avec ma mentalité", explique-t-il.

"J'ai déjà gagné la coupe avec Genk en Belgique, mais j'en veux plus. Je sais qu'on ne devient pas champion d'Écosse comme ça. Mais quand on passe par Ibrox, on s'en rend compte : un titre avec un tel club, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas de toute sa vie."

Après des passages rapides à Genk, Feyenoord et Rotterdam, Dessers veut s'incrire dans la longueur aux Rangers. "Mon choix des Rangers est celui de la continuité. Je suis fatigué de déménager chaque année et je veux de la constance. Je veux construire quelque chose à Glasgow. C'est pourquoi j'ai signé ici pour quatre ans", assure-t-il.