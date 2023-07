Officiel : Victor Boniface devient le transfert sortant le plus cher de l'histoire de l'Union Saint-Gilloise

Une seule saison aura suffi à Victor Boniface pour mettre l'Europe à ses pieds. Le voici désormais au Bayer Leverkusen.

En plus d'accéder aux demi-finales de l'Europa League, la double confrontation du Bayer Leverkusen face à l'Union Saint-Gilloise aura permis au club allemand de voir à l'oeuvre Victor Boniface, buteur lors du 1-1 au match aller.

Quelques mois plus tard, le robuste attaquant nigérian quitte l'Union pour le Bayer, contre une jolie somme de 20 millions. Ce qui en fait le transfert le plus cher de l'histoire du club, bien loin devant les 7 millions rapportés par Casper Nielsen et Deniz Undav l'an dernier. Un joli coup de la direction unioniste qui n'avait dû débourser que deux millions l'été dernier.

Sur son unique saison à Saint-Gilles, Boniface a marqué 17 buts et délivré 12 assists en 51 matchs, sans compter ses coups de rein caractéristiques pour créer des différences entre les lignes. Les défenseurs de Pro League peuvent pousser un "ouf" de soulagement. Le joueur de 22 ans est désormais lié au Bayer jusqu'en 2028.