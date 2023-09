"Schmeichel ? Je ne préfère pas en parler"

Anderlecht s'est fait très peur ce dimanche en partageant in extremis face à Courtrai (2-2). Le gardien des Mauves, Maxime Dupé, s'est troué sur le deuxième but de Courtrai.

“C’est un moindre mal", considérait Dupé après ce match nul, au micro d'Eleven. "On était supérieur en première mi-temps puis il y a une erreur sur le deuxième but de Courtrai. Heureusement on n’a pas lâché et on revient avec un point."

Le gardien français reconnaissait être responsable sur le deuxième but de Courtrai, qui a vu Anderlecht se retrouver à 10. "C’est clairement une erreur de ma part sur leur deuxième but. Je fais une mauvaise passe à Jan et on va perdre Zeno pour un match minimum. Je remercie les gars de ne pas avoir abandonné."

Une erreur qui a fait perdre des points à Dupé, confronté à Kasper Schmeichel dans la hiérarchie des portiers au RSCA. "Si l’arrivée de Schmeichel a eu une influence sur mon erreur ? Je préfère ne pas en parler", a déclaré Dupé.