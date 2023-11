Huit buts, une fin de match haletante et un ex vengeur : Chealse - City, c'était le feu

Manchester City et Chelsea ont partagé les points lors d'un affrontement de football exceptionnel dimanche. Le match s'est terminé sur un score de 4-4 après une rencontre palpitante et riche en buts. Cole Palmer a été le héros avec son penalty à la fin du match.

Après les victoires de Liverpool et d'Arsenal, la pression était forte sur Manchester City lors du difficile déplacement contre Chelsea. Jérémy Doku a débuté la partie pour City. Le début du match ressemblait à de nombreux autres pour Manchester City et en particulier pour Erling Haaland. Le Norvégien a ouvert le score sur penalty à la 25e minute.

Thiago Silva a ensuite égalisé pour Chelsea, ramenant le match à égalité. Les Londoniens ont même pris l'avantage grâce à un but de l'ancien joueur de City, Raheem Sterling. En seconde période, cependant, la vedette était à nouveau pour les visiteurs de Manchester. Le défenseur Manuel Akanji a d'abord égalisé, et deux minutes plus tard, c'était à nouveau Haaland qui redonnait l'avantage à City.

City semblait alors se diriger vers la victoire, mais Nicolas Jackson en a décidé autrement. L'avant-centre en grande forme a marqué son sixième but en Premier League, ramenant Chelsea à égalité avec City. Ensuite, le coup de grâce semblait venir de Rodri. Le milieu de terrain espagnol a marqué un autre but crucial pour City et pensait sceller la victoire. Cependant, en toute fin de match, Ruben Dias a commis une faute dans le temps additionnel, accordant ainsi un penalty à Chelsea. Palmer, ancien joueur de Manchester City, l'a transformé.

Malgré le match nul, l'équipe de l'entraîneur Pep Guardiola reste en tête de la Premier League. Chelsea est actuellement dixième, avec douze points de retard sur Man City.