"Hitler serait fier" : les mots polémiques d'un membre de la Fédération anglaise sur le conflit entre Israël et Palestine

Wasim Haq, membre et conseiller de la FA (Football Association) anglaise, a récemment déclaré sur X (ex-Twitter) qu'"Adolf Hitler serait fier du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu".

Suite à ces propos, Wasim Haq avait été suspendu par la FA. Il n'a pas eu d'autre choix que de démissionner de ses fonctions. Il a publié sa lettre de démission sur les réseaux sociaux.

"Ce matin, j'ai démissionné de la FA. J'ai également réitéré mes excuses à la communauté juive. Cette guerre a fait des milliers de morts, beaucoup d'entre nous sont désespérés et profondément troublés. J'espère que le football pourra jouer un rôle à l'avenir dans l'apaisement des tensions entre les communautés", peut-on lire.

"Mon commentaire était une critique directe d'un homme politique, et non d'une race ou d'un groupe religieux. En exprimant ces sentiments, j’ai choisi les mauvais mots et cela a eu un impact sur la position de leader que j’occupe à la FA."

