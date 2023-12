La déclaration choc de Guardiola : "Si on ne réussi pas ça, je prends ma retraite"

L'entraîneur de Manchester City s'est exprimé sur la situation plus tendue que prévue de son club. En prime : une déclaration choc pour tous ses concurrents.

4-4 à Chelsea, 1-1 face à Liverpool, 3-3 face à Tottenham et une défaite 1-0 à Aston Villa mercredi soir : que se passe-t-il à Manchester City ces dernières semaines ?

Le champion en titre semble galérer à lancer sa saison et accuse un retard de six points six Arsenal, leader de Premier League. Avec leur quatrième place, les Cityzens n'ont d'ailleurs plus que trois unités d'avance sur Tottenham et le rival United.

Une retraite anticipée pour Guardiola ?

"C'est ma responsabilité, mon travail, de renverser cette situation. Nous avons trouvé des moyens de gagner pendant de nombreuses années, parfois avec un bon football, parfois moins bon. Maintenant, nous sommes en difficulté", a déclaré Pep Guardiola.

Avant de lancer une déclaration choc alors que la saison est encore longue : "Si nous ne réalisons pas le triplé cette saison, je prendrai ma retraite".

Tiendra-t-il promesse à la fin du mois de juin si cela devait arriver ?