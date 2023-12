Claquer la porte de la sélection : avant Courtois, les exemples ne manquent pas

Thibaut Courtois l'a annoncé lui-même ce mardi dans une longue interview accordée à Sporza : l'Euro 2024, ce sera sans lui. Outre sa blessure, qui l'empêchera d'être de retour en forme, sa décision est également motivée par un vif désaccord avec le sélectionneur Domenico Tedesco.

La Belgique devra donc faire sans Thibaut Courtois à l'Euro 2024. Certains diront - et ils auraient probablement raison - que cela était acté dès l'épisode du brassard de capitaine, avant même que Courtois ne se blesse gravement à l'entraînement avec le Real Madrid. La décision du gardien titulaire des Diables a beau avoir crée une onde de choc, c'est très loin d'être la première fois qu'un joueur star quitte la sélection suite à un désaccord avec le sélectionneur. Florilège.

Karim Benzema

L'histoire de Karim Benzema avec l'Equipe de France est tant rocambolesque et chaotique que le joueur était talentueux et fort dans ses plus belles années. Faisant sans doute partie des attaquants les plus doués et complets de l'Histoire de la sélection, Benzema ne se sera finalement que très rarement imposé chez les Bleus. Et cela, à cause d'un comportement qui a presque toujours posé problème.

Soyons bref, car l'histoire est très longue, de plus de 10 ans. Tentons de la résumer par quelques lignes. Alors qu'il monte en puissance en club et qu'il brille enfin dans une sélection qui peine à renaître après l'Afrique du Sud, Benzema se retrouve premier impliqué dans l'affaire de la "sextape". Le divorce entre lui et l'Equipe de France durera alors 6 ans.

Didier Deschamps décide finalement de le réintégrer Benzema en 2021, alors que ce dernier est au sommet de son art et gagne tout avec le Real. Un Euro 2021 encourageant et surtout une très étrange saga avant et pendant la Coupe du monde plus tard, KB9 claque définitivement la porte de l'EDF. Un énorme gâchis, à propos duquel nous avions réservé un article.

Hakim Ziyech

Certes, Hakim Ziyech n'a pas totalement confirmé les immenses attentes fondées en lui lors de son début de carrière. L'ancien phénomène de l'Ajax est un peu passé à côté lors de ses années à Chelsea et évolue désormais au Galatasaray, à quelques encablures du haut niveau européen.

Il n'en reste que tout le monde s'accorde pour le dire - et surtout au Maroc, où Ziyech est une grande star : ce joueur a quelque chose en plus que les autres. Un très grand talent...mais peut-être aussi un caractère bien trempé.

Si son image publique en avait déjà pris un coup lorsqu'il avait décidé de représenter le Maroc plutôt que les Pays-Bas au niveau international (bien que cela ne ressorte que d'un choix personnel), Ziyech s'est très longtemps fritté avec l'ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodzic, également réputé pour ses idées très rigides.

Le coach franco-bosnien est longtemps resté en désaccord avec Ziyech, mais aussi avec Noussair Mazraoui. Ne sélectionnant pas les deux joueurs pour la dernière CAN, il considérait qu'entre eux et lui, c'était "la fin de l'histoire". Ziyech, qui s'était déjà fritté avec Hervé Renard, annoncera même sa retraite internationale en février 2022, d'où sa place dans cet article.

Ziyech et Mazraoui ne devront leur sélection pour la Coupe du monde à l'arrivée de Walid Regragui, avec la suite qu'on connait, et dont les Diables se rappellent encore...

André Onana

Encore un exemple récent, concernant la star d'une sélection, un gardien de but qui plus est. Lors de la Coupe du monde 2022, André Onana fait partie des cadres de la sélection du Cameroun. Les attentes sont grandes sur les épaules des Lions Indomptables, mais cela va vite tourner au fiasco - malgré la victoire lors du dernier match de poule face au Brésil.

Juste avant la deuxième rencontre des phases de poules, face à la Serbie, Onana est écarté à la surprise générale. La cause ? Un désaccord entre le joueur et le sélectionneur, Rigobert Song. Bien que la version officielle de la Fecafoot soit différente, expliquant une "suspension temporaire" du joueur, ce serait bien Onana qui a claqué la porte de la sélection. Un mois plus tard, Onana mettra un terme à sa carrière internationale, à seulement 26 ans.

Toutes les choses ont une fin...ou un nouveau début. En août 2023, Onana est rappelé par Rigobert Song en équipe nationale du Cameroun.

Lionel Messi

Bon, on le reconnait : Lionel Messi n'a jamais quitté la sélection de l'Argentine suite à un désaccord. Il n'a, officiellement, jamais été en froid avec un sélectionneur ou un joueur jusqu'à ce que cela le pousse à arrêter. Disons plutôt que ce sont les déceptions successives et les attentes gigantesques du public qui l'auront incité à prendre à deux reprises sa retraite internationale - en 2016 et 2019, bien que la seconde fois n'ait été jamais été annoncée officiellement. Notons néanmoins que lors de la Coupe du monde 2018, il était pointé du doigt comme étant l'un des cadres contestant les plans du sélectionneur, Jorge Sampaoli.

N'est pas Maradona qui veut...sans sa battre jusqu'au bout. Messi effacera son désespoir avec la sélection avec une Copa America, et surtout une Coupe du monde qui le verra encore plus rentrer dans la légende du football.