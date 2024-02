Des débuts retardés : victime du règlement...et de Lyon, Orel Mangala bêtement va manquer son premier Clasico

Ce soir, sur le coup de 20h45, l'OL accueille l'OM pour un Clasico qui s'annonce toujours aussi chaud. Mais les Gones ne pourront pas compter sur Orel Mangala.

Après les graves incidents du match aller (bus lyonnais caillassé, Fabio Grosso blessé au visage), c'est dans un climat que Marseille se rendra au Groupama Stadium. Le hasard du calendrier fait que ce match est également le premier suivant la fin de mercato.

Des dernières heures qui ont vu débarquer Orel Mangala, avec un prêt à plus de 11 millions d'euros. Débarqué jeudi, le Diable Rouge n'est pourtant pas encore mobilisable.

Pas d'Orel Mangala avec Lyon

En cause, un point précis du règlement relayé par So Foot : " Un joueur signant un contrat dans un nouveau club est qualifié pour participer aux rencontres de l’équipe professionnelle de son club deux jours après. […] Ce délai de qualification est porté à quatre jours pour les joueurs signant dans un club soumis à des mesures particulières de la Direction nationale du contrôle de gestion".

Or, c'est précisément le cas dans lequel se trouve l'OL, fortement surveillé par la DNCG. Orel Mangala n'est donc pas dans le groupe, au contraire de Gift Orban, Malick Fofana ou Clinton Mata. Arrivé tardivement, Saïd Benrahma n'est pas non plus qualifié.