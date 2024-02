📷 La belle récompense de Christian Benteke après son début de saison incroyable

Christian Benteke entame sa deuxième saison avec DC United et n'aura pas attendu longtemps avant de marquer les esprits. En effet, pour le match d'ouverture de la saison en MLS face à New England Revolution, il s'est offert un triplé (LIRE ICI).

Tout en puissance, le Diable Rouge a mis tout le monde d'accord en offrant la victoire à son équipe puisqu'il a inscrit les trois buts d'une rencontre gagnée 3-1.

C'est donc logique qu'il se voit octroyer le trophée de "Joueur de la journée". "Nommez une meilleur façon de commencer la saison 2024", a écrit le compte de la Major League Soccer sur les réseaux sociaux.

Parti de Crystal Palace à l'été 2022, le Diable Rouge a déjà disputé 42 rencontres pour la franchise américaine (soit autant qu'avec Liverpool) et a déjà marqué 18 buts (soit huit de plus qu'avec les Reds).

Name a better way to kickoff your 2024 season. ūüßź



Your Player of the Matchday, Christian Benteke, says you can't. pic.twitter.com/4AjeRAqUJE