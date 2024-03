📷 Insolite : la vente d'une écharpe spéciale avant RWDM - Anderlecht annulée à la demande des fans des deux clubs

Le RWDM voulait mettre le paquet pour le derby bruxellois contre le Sporting d'Anderlecht. C'était, toutefois, sans compter sur la réaction des supporters des deux clubs.

Le derby bruxellois entre le RWDM et le Sporting d'Anderlecht est au programme de la 29e journée de Jupiler Pro League, samedi soir. Les Molenbeekois avaient prévu de marquer le coup pour la réception de leurs voisins, mais c'était sans compter sur la réaction des supporters des deux camps.

L'équipe marketing du club avait prévu de sortir une écharpe exclusive, mi-RWDM mi-Anderlecht, à l'image des écharpes que l'on peut voir à l'occasion des rencontres européennes et internationales. Celle-ci était déjà en vente sur la boutique en ligne du club et allait être proposé à la boutique du stade pendant tout le week-end.

Le RWDM fait machine arrière avant le derby de Bruxelles

Mais toute cette histoire n'a plus à personne. Premièrement, ce sont les supporters du promu qui ont réagi, ne jugeant pas approprié que leur club sorte une écharpe avec le nom et les couleurs de leur plus grand concurrent. Les supporters d'Anderlecht, eux aussi, ont exprimé leur surprise et leur mécontentement.

Le RWDM, finalement, a décidé de supprimer sa publication sur X (anciennement Twitter) et de retirer l'écharpe de la boutique en ligne. Pour ceux qui ont pu se procurer une écharpe, elle deviendra une vraie pièce de collection.