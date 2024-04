De retour de l'enfer : quand Hein Vanhaezebrouck compare Paul Nardi à Wout van Aert

La Gantoise a retrouvé le sourire dans ces Playoffs avec deux victoires en deux matchs. Les Buffalos ont également enregistré le retour de Paul Nardi.

En se fracturant la jambe fin 2023, Paul Nardi était censé rester toute la fin de saison sur la touche. Mais il a déjà fait son retour à l'entraînement : "C'est finalement plus rapide que prévu. Cela n'a à voir qu'avec une seule chose : la personne elle-même" explique un Hein Vanhaezebrouck admiratif en conférence de presse.

"Si tu as cette volonté de travailler dur et de vouloir absolument revenir avant la fin de la saison... Bien sûr, il y a aussi le suivi médical, mais tu peux avoir les meilleurs spécialistes médicaux que tu veux et avoir du mal à revenir, il faut les deux" estime l'entraîneur gantois.

La force de caractère de Paul Nardi

Cela se passe en grande partie dans la tête. "Ce n'est pas seulement une question de récupération, c'est aussi un jeu mental. Comment gérez-vous les coups durs, comment les surmontez-vous". Une force mentale qui peut s'inspirer de tous les sports : "Après la chute de Wout Van Aert, certains étaient surpris qu'il se concentre dès le lendemain sur son retour."

Hein Vanhaezebrouck sait de quoi il parle : "C'est propre à l'athlète de haut niveau qui veut battre des records. J'ai moi-même quelques records en matière de rééducation. Un athlète de haut niveau pense immédiatement à l'avenir".

Le T1 des Buffalos ne doutait pas de son gardien : "Je dois dire que j'ai aussi vu cela chez Paul Nardi. Je me souviens que nous avions publié une vidéo sur notre site où il rassurait tout le monde le premier jour en disant qu'il reviendrait rapidement. Ce n'étaient pas des mensonges, il l'a effectivement fait."