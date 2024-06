"Vous resterez à jamais dans ma coeur" : le message poignant de Vincent Kompany aux supporters de Burnley

Vincent Kompany n'avait pas encore eu le temps de dire au revoir à Burnley. C'est chose faite, avec la diffusion d'une petite vidéo d'adieu.

Vincent Kompany n'a pas connu une saison facile Burnley. Le club a de nouveau été relégué en Championship, un an à peine après avoir été promu en Premier League. Les Clarets tâcheront de reprendre l'ascenseur sans Vince The Prince.

L'entraîneur belge a franchi un fameux palier en signant au Bayern Munich. Quelques jours après son arrivée en Bavière, il n'a pas oublié d'adresser quelques mots aux Clarets sur son compte Instagram : "Je suis très reconnaissant d'avoir fait partie de la famille Burnley pendant deux saisons" commence-t-il.

Il poursuit : "Ca a été un honneur de jouer un rôle dans l'histoire riche de ce merveilleux club et je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli ensemble, dans les bons et les mauvais jours. À tout le monde au club, des propriétaires aux joueurs et au personnel : vous avez été formidables".

Vincent Kompany marqué par son passage à Burnley

Kompany ne veut oublier personne : "Et le plus important : à tous les supporters et à toute la communauté du club : je ne vous remercierai jamais assez d'avoir toujours été là, dans les bons moments comme dans les mauvais. Vous êtes les fondations sur lesquelles ce club est construit. Burnley fera toujours partie intégrante de mon histoire. Toujours dans mon cœur".

Il conclut en remerciant la direction pour les bonnes conditions de travail fournies et en se remémorant son plus beau souvenir au club, cette victoire 3-0 contre Blackburn, synonyme de montée en Premier League lors de sa première saison.