Un transfert au sommet pour la Red Flame Tessa Wullaert !

On savait que Tessa Wullaert allait quitter le Fortuna Sittard au terme de cette saison. Elle décroche un transfert au top, puisqu'elle rejoint l'Inter Milan.

Après deux ans au Fortuna Sittard, Tessa Wullaert (31 ans) va découvrir un nouveau championnat. L'attaquante des Red Flames a en effet officiellement signé à l'Inter Milan jusqu'en 2026. Ce sera sa quatrième aventure à l'étranger après Wolfsbourg, Manchester City et Sittard.

Wullaert était heureuse aux Pays-Bas et y plantait but sur but - 53 en 47 matchs ! - mais le sponsor principal du Fortuna Sittard a quitté le club, et le salaire de la Belge ne pouvait dès lors plus être assumé. Un retour en Belgique n'a jamais été envisagé par l'ancienne du Standard et d'Anderlecht.

Le PSV Eindhoven et plusieurs clubs de MLS s'étaient renseignés, mais Tessa Wullaert a rapidement donné sa préférence à l'Italie. Si l'Inter Milan est une référence européenne côté masculin, la section féminine du club n'a été fondée qu'en 2018 et n'a pas encore remporté de championnat féminin.

Tessa Wullaert, quadruple Soulier d'Or féminin (2016, 2018, 2019, 2023), tentera donc de porter l'Inter Milan vers les sommets.