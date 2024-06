C'est presque fait ! La Pro League va accueillir un entraîneur italien sur ses bancs la saison prochaine

Saint-Trond se cherchait un nouvel entraîneur. Les Canaris ont semble-t-il trouvé le successeur de Thorsten Fink.

La semaine dernière, Saint-Trond a perdu Thorsten Fink. L'entraîneur allemand a enthousiasmé le Stayen par la qualité du football et continuera son oeuvre du côté de Genk.

Selon Het Belang van Limburg, le STVV a trouvé son successeur. Il s'agit de Christian Lattanzio, un entraîneur italien 52 ans.

Le quotidien affirme même qu'il dirigera son premier entraînement dès lundi. Lattanzio était sans club depuis un an et demi et la fin de son aventure au FC Charlotte, en MLS

Il avait auparavant été l'adjoint de Patrick Vieira à New York et à l'OGC Nice. L'officialisation de son arrivée à Saint-Trond devrait bientôt survenir.

Christian Lattanzio fait face à un beau challenge : cette saison, Saint-Trond était une équipe bien huilée ; mais en plus de Fink, plusieurs joyaux sont sur le départ. Jarne Steuckers a déjà rejoint son entraîneur à Genk, Matte Smets est en passe de faire de même malgré l'intérêt d'Anderlecht, Reine Van Helden est également très convoité.