Un ancien d'Anderlecht pas tendre avec "sa" Roumanie : "Si Tedesco arrête de faire des bêtises, la Belgique gagnera facilement"

La Roumanie n'est pas à craindre. C'est du moins l'avis d'Alin Stoica, né à Bucarest et bien connu du championnat belge.

Anderlechtois de 1996 à 2002, Brugeois de 2002 à 2005, Gantois de 2006 à 2008 et Mouscronnois dans la foulée, Alin Stoica n'est pas tendre envers son pays. Il affirme que la Roumanie a beaucoup de chance d'être à l'Euro : "La Biélorussie et Israël ne pouvaient pas jouer à domicile. Et contre la Suisse, ils auraient pu être menés 5-0 à la mi-temps", dit-il dans La Dernière Heure.

"La Roumanie n'est vraiment pas une bonne équipe. Contre l'Ukraine lors de la première journée, ils ont eu de la chance que le gardien ukrainien Lunin pensait qu'il était roumain. La Roumanie ne joue pas au football, elle attend simplement les erreurs de l'adversaire" poursuit-il.

Stoica pas impressionné par la Roumanie

Les Tricolori ont l'un des effectifs les moins valorisés de la compétition : "Si la Belgique se comporte normalement et que Domenico Tedesco ne commet plus de bêtises, les Diables Rouges devraient quand même facilement gagner".

Stoica a trouvé Tedesco étrange contre la Slovaquie. "Pas de Tielemans dans le onze de départ, Carrasco en arrière gauche, Doku sur le flanc droit : Je n'ai pas compris ses choix tactiques".

Il conclut, non sans humour : "Avec Eden Hazard comme entraîneur - ou même avec moi - la Belgique aurait gagné. Cela devrait aussi être le cas contre la Roumanie. La différence de niveau entre les deux équipes est énorme. La seule chose que la Belgique ne doit pas faire, c'est offrir des cadeaux. L'équipe roumaine en vit".