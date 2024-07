"Parles, maintenant !" : la réponse électrique de Lamine Yamal à un joueur de la France

L'Espagne est en finale de l'Euro après sa victoire face à la France (2-1). La Roja a dominé les Bleus dans un match intense.

Avant la rencontre, le milieu de terrain Adrien Rabiot avait mis sous pression le jeune espagnol Lamine Yamal, âgé seulement de 16 ans.

"Je pense qu’il a montré que c’est un joueur qui sait gérer le stress, il a beaucoup de qualités. Il a montré qu’il pouvait jouer, on sait de quoi il est capable et qu’il a la tête froide", avait commencé Rabiot, avant d'envoyer un message au joueur du FC Barcelone.

"Logiquement, c’est peut-être un peu difficile de jouer une demi-finale, mais cela dépendra de notre capacité à lui mettre la pression. Nous voulons sortir Lamine Yamal de sa zone de confort, s’il veut jouer une finale, il devra faire plus de choses que ce qu’il a fait jusqu’ici."

Visiblement, Yamal a su hausser son niveau de jeu, puisqu'il a marqué un but absolument sensationnel dans cette demi-finale. Après la rencontre, il a répondu à Rabiot en s'adressant à la caméra : "Parles, maintenant !"

