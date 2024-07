Cinq choses à savoir sur Jan-Carlo Simic, le remplaçant de Zeno Debast à Anderlecht

Ca y est, c'est officiel : Jan-Carlo Simic est le nouveau défenseur central du RSC Anderlecht. Un jeune talent de 19 ans seulement, que nous vous présentons en 5 points.

Un défenseur buteur... et précoce avec Milan

Jan-Carlo Simic a quitté l'AC Milan à titre définitif, et s'est engagé jusqu'en 2029 : un transfert assez étonnant pour qui a suivi les équipes de jeunes des Rossoneri ces dernières années, car le Germano-Serbe était vu comme un vrai talent. Précoce, surtout.

18, 229 - Jan-Carlo Simic ha segnato all'età di 18 anni e 229 giorni, nell'era dei tre punti a vittoria solo Alberto Paloschi e Alexandre Pato hanno trovato il gol da più giovani con la maglia del Milan in #SerieA . Generazione. #MilanMonza — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 17, 2023

Simic, au contraire de Zeno Debast qu'il remplace, a en effet trouvé très jeune le chemin des filets : en marquant à 18 ans et 229 jours seulement, en décembre dernier, il intégrait un cercle très fermé. À l'ère du football moderne, seuls Alberto Paloschi et Alexandre Pato avaient marqué plus jeune pour Milan. Une qualité qui ne sera pas de refus au RSCA !

Né en Allemagne, mais international pour la Serbie

Jan-Carlo Simic est né à Nürtingen, près de Stuttgart (il a d'ailleurs fait ses classes au Vfb avant de rejoindre l'AC Milan en 2022). Mais alors qu'il aurait pu défendre les couleurs de l'Allemagne, Simic avait également un choix familial à effectuer : son père est bosniaque, sa mère est serbe.

© photonews

Ce sont les couleurs de la Serbie que le nouvel anderlechtois a - pour l'instant ? - choisi de représenter, jusqu'en U19 tout récemment. Il peut, théoriquement, toujours changer d'avis, mais sauf surprise, il devrait bien assez vite être appelé en équipe A avec la Serbie.

Il a croisé Godts, Vermeeren, Spileers, Epolo...

C'est avec les équipes de jeunes de la Serbie que Jan-Carlo Simic a déjà croisé pas mal de jeunes talents belges : à l'occasion d'un Serbie-Belgique, lors de l'Euro U17 en mai 2022, il était titulaire en défense centrale côté serbe, et n'avait rien pu faire pour empêcher Stanis Idumbo d'ouvrir le score (1-1 score final).

De manière plutôt surprenante, aucun de ses nouveaux équipiers au RSC Anderlecht n'était sur le terrain (pas même un joueur des Futures, par exemple) : on retrouvait plutôt des noms tels que Mika Godts, Arthur Vermeeren (quelle ascension depuis pour ce dernier!), Jorne Spileers, Cihan Canak ou encore Chemsdine Talbi dans l'équipe belge.

Simic, le nom vous dit peut-être quelque chose ?

Le nom de famille Simic n'est pas inconnu du grand public : Dario Simic a porté 100 fois les couleurs de la Croatie, et 129 fois celles... de l'AC Milan. Son frère Josip Simic a connu une carrière plus modeste mais a tout de même été international croate à 8 reprises et est surtout passé par le Club de Bruges où il a inscrit 15 buts en 55 matchs de 2000 à 2004.

© photonews

Il y a même déjà eu un autre Simic... à Milan et en Pro League : Stefan Simic, international tchèque quant à lui, a été formé chez les Rossoneri, n'en a porté qu'une fois le maillot et est passé par l'Excel Mouscron (32 matchs, 2 buts). Défenseur central, il est actuellement sans club à l'âge de 29 ans... mais n'a rien de plus à voir avec Jan-Carlo Simic que Dario et Josip. Homonymes, mais pas liés le moins du monde, si ce n'est par le passage en Belgique de désormais trois d'entre eux !

Le neuvième croate de l'histoire d'Anderlecht

Jan-Carlo Simic rejoint un cercle assez restreint, puisqu'il n'est jamais que le 9e joueur croate de l'histoire du RSC Anderlecht. Le premier depuis 2020 et un joueur là aussi venu de Serie A : Marko Pjaca. Prêté par la Juventus, Pjaca a étalé ses qualités par éclairs... mais n'aura joué que 4 matchs, un passage rapidement oublié.

© photonews

Les deux précédents étaient arrivés en même temps, et rappellent les souvenirs d'une période que beaucoup de supporters considèrent comme la plus faible de l'histoire du club, à savoir les débuts de l'ère Coucke. Ivan Santini n'avait pourtant pas démérité (16 buts en 39 matchs) dans son style, tandis qu'Antonio Milic n'avait pas grand chose à faire au club mais y aura tout de même joué 25 matchs.

Impossible, par contre, d'oublier le passage d'Ivica Mornar, champion en 2004 et auteur de 31 buts en 85 matchs. Quant à Luka Peruzovic, il est devenu une légende du Sporting en tant que joueur avec ses 222 matchs, ses 3 titres de champion et sa Coupe de l'UEFA, avant de remporter un titre en tant qu'entraîneur également en 1993. Zeljko Pavlovic (aucun match de 2001 à 2003), Micun Jovanovic (12 matchs en 81-82) et Zdenko Vukasovic (13 matchs de 67 à 69) ont moins marqué les esprits.