Le héros de Charleroi explique sa célébration...en réponse à l'un de ses propres supporters : "C'est toujours moi en plus !"

Charleroi s'est imposé en fin de match face à La Gantoise (1-0). Le buteur carolo, Daan Heymans, a expliqué sa célébration... particulière.

Charleroi a dominé La Gantoise ce dimanche sur son terrain. Plus entreprenants, ils ont cependant dû attendre la 88e minute pour remporter le match, moment où Daan Heymans est sorti de sa boîte.

Le milieu de terrain de Charleroi s'est alors dirigé vers les tribunes, faisant signe de se faire...à l'un de ses propres supporters. En zone mixte, il a expliqué la signification de son geste.

"5 minutes avant mon but, il y a un supporter qui me critique. Je lui ai répondu en lui disant qu'on allait se parler après le match. On joue contre un équipe du top, et on jouait bien en plus, même moi !"

"Ça doit s'arrêter. On peut me critiquer quand c'est à raison. Mais pas à chaque fois ! Quand j'ai marqué, je suis allé vers lui et je lui ai dit de la fermer. Il s'est excusé. Tu viens à Charleroi pour supporter, pas pour critiquer tout le temps. Et c'est toujours moi en plus !"

"Sur le moment, oui, ça m'a affecté. Je fais tout pour l'équipe. Je joue avec le cœur. Je ne mérite pas de me faire siffler à chaque fois que je rate quelque chose. A ce moment-là, ça m'a un peu déçu."