Romelu Lukaku, here we go ! Le Diable Rouge attend l'officialisation de son transfert

Romelu Lukaku (31 ans) a connu des aventures très contrastées et assez compliquées ces derniers mois. C'est le moins que l'on puisse dire...

D'abord lors de l'Euro en Allemagne. L'attaquant des Diables Rouges s'est demené durant la totalité du tournoi, mais sans parvenir à marquer et à convaincre.

Ensuite, il a été question d'un transfert pour le joueur qui sortait d'un prêt à l'AS Rome. Peu nombreux sont les clubs qui se sont manifestés pour le joueur à l'énorme salaire.

Une formation - transalpine, une nouvelle fois - s'est cependant montrée très intéressée de le recruter : le Napoli. Les négociations avec Chelsea n'ont pas été évidentes, mais le deal a bel et bien été réalisé.

Lukaku a été acceuilli en triomphe ce mercredi en Italie. Il aurait, selon les dires du journaliste Fabrizio Romano, désormais signé son contrat. Il sera lié à Naples jusqu'en 2027.

🔵✍🏻 Romelu Lukaku, new Napoli player until June 2027. All documents are signed.