Bruges y a cru face au finaliste sortant : "Si seulement on avait ouvert le score..."

Le Club de Bruges a été mal payé face au Borussia Dortmund (défaite 0-3). Simon Mignolet le confirme : les Blauw en Zwart ont eu leur chance.

Chaque saison ou presque, les clubs belges se font rappeler au prix fort que disputer l'un de ses meilleurs matchs de la saison n'est pas forcément synonyme de succès en Ligue des Champions. Pire, le Club de Bruges a montré qu'on pouvait encore croire à la victoire à l'approche du dernier quart d'heure et s'incliner 0-3.

Les hommes de Nicky Hayen ont fait mal au BVB avec notamment cette reprise d'Hugo Vetlesen sur la barre alors qu'il était au petit rectangle en première mi-temps. "Je pense que nous pouvons être assez satisfaits de notre performance. Nous avons joué un bon football et créé des occasions, nous n'avons pas donné grand-chose pendant une heure" a décrypté Simon Mignolet au micro de Sporza après la rencontre.

Impossible toutefois de ne pas nourrir de regrets : "Si on avait pris l'avantage, on aurait eu encore plus d'occasions en contre. Mais cela ne s'est pas produit" poursuit Mignolet, qui s'est toutefois lui aussi montré avec quelques parades.

Un contenu encourageant

Le dernier rempart brugeois l'a constaté : les clubs du calibre du Borussia peuvent se reposer sur un noyau très qualitatif, avec le doublé de Jamie Gittens, monté au jeu pour les 20 dernières minutes : "Dortmund a un noyau très large, c'est un match épuisant pour nous".

Une prestation tout de même de bonne augure pour la suite de la saison, y compris sur la scène européenne : "Il faut maintenant poursuivre la tendance des dernières semaines. Dans 15 jours, ce sera au Sturm Graz, l'adversaire contre lequel on pourrait penser que nous avons les meilleures chances. Mais nous regardons cela match par match pour obtenir les points dont nous avons besoin. Nous avons une chance contre n’importe quel adversaire".