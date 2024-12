Qui dirigera Genk-Standard, Anderlecht-Westerlo et les autres 16e de finale de la Croky Cup ? Les arbitres sont connus

Cette semaine, la Coupe de Belgique reprend ses droits avec les 16e de finale de la compétition au programme. Plusieurs chocs sont prévus dès ce stade, avec Union - La Gantoise, Genk-Standard ou encore Anderlecht-Westerlo.

Deux équipes de Challenger Pro League restent en lice et l'une d'elles ouvre le bal ce mardi : le duel entre le Patro Eisden et le Club de Bruges est le premier au programme (20h45). Il sera arbitré par Lothar D'Hondt. Demain, OHL-Zulte Waregem (20h) sera arbitré par Wim Smet.

Le choc de la semaine, c'est probablement le match opposant Genk au Standard à la Cegeka Arena ce mercredi (20h30). C'est Nicolas Laforge qui sera au sifflet pour cette rencontre.

Jasper Vergoote dirigera Anderlecht-Westerlo ce jeudi (20h30), tandis que c'est notre n°1 Lawrence Visser qui arbitre le duel entre l'Union Saint-Gilloise, tenante du titre, et La Gantoise. Ce match aura lieu ce mercredi (20h).

Enfin, Jan Boterberg arbitrera Beerschot-Malines, Michiel Allaerts sifflera Cercle-STVV et Bert Put dirigera le duel entre le KV Courtrai et le finaliste de la dernière édition, l'Antwerp. Ces trois matchs sont prévus ce mercredi à 20h30.

