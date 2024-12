Disponible en janvier, un grand talent du Pôle Elite de l'ACFF intéresse beaucoup les cadors belges... et néerlandais !

Né en janvier 2009, le tout jeune milieu de terrain impressionne déjà. En sortant du Pôle Élite de l'ACFF, en janvier, sa carrière pourrait bien se diriger vers l'un des meilleurs clubs de notre Royaume, voire du côté des Pays-Bas.

En août 2022, l'ACFF lançait son Pôle Élites, permettant, chaque année, à vingt jeunes U16 issus du football amateur de se plonger en immersion footballistique pendant un an. En internat, et à raison de sept entraînements par semaine en moyenne, ces jeunes talents soigneusement sélectionnés sont préparés à rejoindre les grands clubs du pays.

L'un d'eux, Oualmam Haitham, né fin janvier 2009, impressionne particulièrement. Milieu de terrain à l'aise techniquement, pouvant évoluer dans une position centrale ou plus offensive, il prendra son envol au mois de janvier prochain, et les concurrents ne manquent pas.

En effet, plusieurs clubs de catégorie Élite 1, disposant des meilleures infrastructures du pays, sont intéressés par ses services. Cependant, il nous revient que c'est vers les Pays-Bas que le joueur qui fêtera ses 16 ans au moment de sa sortie du Pôle Élite pourrait se diriger.

Et ce ne sont pas des petits clubs qui sont intéressés. Si Feyenoord et le PSV se sont montrés intéressés, c'est bien le club d'Eindhoven, champion national l'année dernière et bien parti pour conserver son titre, qui a réussi à entrer en discussions avancées avec Haitham.

Décrit comme un joueur qui aime se porter vers l'offensive, avec une grande présence dans le rectangle adverse, Oualmam Haitham devrait bientôt se faire un nom dans les divisions jeunes de notre pays, ou à l'étranger.