A star is born : comment le sauveur de Manchester United contre Liverpool aurait pu jouer pour Anderlecht

Amad Diallo monte en puissance avec Manchester United. Cette fois, il ne semble plus question de laisser partir l'ailier ivoirien en prêt.

Pour un supporter, voir le nom des joueurs à côté desquels son club est passé des années plus tôt relève parfois de la torture. À Anderlecht, on se souvient notamment que la direction avait refusé Angel Di Maria en 2006, lorsque l'Argentin évoluait à Rosario Central et ne coûtait que 700 000 euros.

Dans une lecture après-coup, il est évidemment facile de tomber sur le dos des dirigeants de l'époque, qui avaient en face d'eux un joueur encore loin d'être un produit fini. En août 2022, c'était d'Amad Diallo dont il était question au Lotto Park.

L'ailier de 22 ans est en forme avec Manchester United : face à Liverpool, c'est lui qui a sauvé les Red Devils en égalisant à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Titulaire régulier depuis mi-novembre, il reste sur deux buts et cinq assists en Premier League depuis lors.

Anderlecht a tenté le coup

Le concernant, ce n'est pas un refus anderlechtois qui l'a empêché d'évoluer au Lotto Park. Il y a deux ans et demi, Diallo sortait d'un premier prêt chez les Glasgow Rangers. Acheté plus de 21 millions à l'Atalanta, il n'était pas encore prêt pour s'imposer à Old Trafford.

Anderlecht s'est alors manifesté pour se le faire louer à son tour. Mais United a préféré prêter son jeune joueur en Angleterre, du côté de Sunderland. Amad Diallo y a réalisé une excellente saison, avec 14 buts en 37 matchs de Championship, ce qui a convaincu les Mancuniens de le garder sous le coude, jusqu'à son éclosion.