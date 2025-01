Un ancien Zèbre a pensé plusieurs fois à raccrocher les crampons à 27 ans : "Quand on additionne tout.."

Jules Van Cleemput est à nouveau de retour à Malines. Combien de temps son corps le laissera-t-il tranquille ?

Le weekend dernier, Jules Van Cleemput est monté pour le dernier quart d'heure à l'occasion de la défaite de Malines au Cercle de Bruges (1-0). Une montée au jeu qui représentait à elle seule une petite victoire. Car il n'est pas plus épargné par les blessures qu'à Charleroi.

Le défenseur de 27 ans se remet en effet d'une déchirure aux adducteurs. Il n'a plus débuté un match de championnat depuis le 15 septembre. Et quand ce n'est pas une blessure qui s'en mêle, c'est un carton rouge qui se charge de le freiner dans son élan. La Gazet van Antwerpen lui a demandé dans quel état d'esprit il abordait cet énième retour à la compétition.

Van Cleemput avoue avoir déjà songé à mettre un terme à sa carrière : "Plusieurs fois. C'est fou si l'on additionne tout ce qui s'est passé ces dernières années".

L'éternel poissard

À Charleroi, l'ancien Diablotin a dû faire l'impasse sur presque autant de matchs (56) qu'il n'a pu en disputer (59), sans compter les rencontres où il n'a fait que monter au jeu à cause de son manque de rythme. En quatre ans au Mambourg, Jules Van Cleemput a passé 586 jours à l'infirmerie.

"Plus de dix déchirures musculaires au cours des trois dernières saisons... C'est presque incroyable. Très frustrant. Mais j'y reviens toujours et j'en suis fier. Beaucoup dans ma situation abandonneraient. "Cela m'a déjà fait manquer des transferts cet été et plus tôt dans ma carrière" déplore-t-il, avec toutefois l'espoir de pouvoir enfin enchaîner à moyen terme.