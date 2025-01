Officiel : Bruges mise sur un jeune talent à fort potentiel, il devient le transfert sortant le plus cher !

Le Club poursuit sa stratégie de ces dernières saisons : bâtir un effectif compétitif et de talent afin de jouer le titre et d'être performant en coupe d'Europe, tout en attirant des jeunes talents du monde entier pour préparer son avenir.

Plusieurs d'entre-eux jouent actuellement au Club NXT, qui est actuellement classé cinquième de Challenger Pro League. Une stratégie qui fonctionne très bien jusqu'ici.

The European dream comes true. 😍✨



Grady McDonnell is our newest family member! 🔵⚫️ #ClubNXT