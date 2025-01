Une légende brugeoise pointe un élément en défaveur de Bruges face à l'Atalanta de Charles De Ketelaere : "Comment voulez-vous éliminer une telle équipe"

Une tâche très difficile attend le Club en barrage de Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart devront aller chercher leur qualification face à la formation de Bergame.

Le Club de Bruges sera opposé à l'Atalanta en barrages de Ligue des Champions, un match que Marc Degryse prédit comme très compliqué pour son ancien club.

En effet, l'ancien joueur du Club et d'Anderlecht s'attend à une tâche ardue pour les Belges, et ne croit guère à une issue positive : "Ce qui me frappe à propos de l'Atalanta après la phase de groupe, c'est sa différence de buts. 20 buts marqués et... seulement 6 encaissés. Seuls Liverpool, Arsenal et l'Inter ont fait mieux", explique l'ancien Diable Rouge dans à Het Laatste Nieuws.

L'Atalanta défend très bien, Bruges marque peu

"Et dire que le Club n'a jamais marqué plus d'une fois dans tous ses matches de groupe à l'exception du match contre le Sporting Lisbonne", poursuit-il.

"Comment voulez-vous éliminer une équipe comme l'Atalanta avec de telles statistiques ? En me basant à la fois sur mon intuition et sur les statistiques, le Club sera outsider face à l'Atalanta et je lui donne 25 % de chances de se qualifier", explique Degryse.

Degryse estime enfin que l'Atalanta ne fait pas partie des meilleures équipes d'Europe mais... : "Bruges n'hérite pas d'un adversaire du top absolu mais d'une équipe qui se trouve juste en-dessous. Ce sera difficile... Surtout si vous ne parvenez pas à marquer."