🎥 "Edward est nul, il est éclaté" : Will Still se livre sur ses pratiques d'entraîneur et n'hésite à chambrer son frère et adjoint au RC Lens

"Je suis juste Will, un mec normal." L'entra√ģneur du RC Lens entend rester comme il est, malgr√© le succ√®s qui est le sien depuis plusieurs saisons. Le coach belge des Art√©siens n'h√©site notamment pas √† faire quelques exercices avec ses joueurs, √† l'entra√ģnement.

Cette semaine, Will Still s'est entretenu avec Swann Borsellino lors d'une interview réservée au compte officiel de la Ligue 1 McDonald’s. L'entraîneur du RC Lens s'est, entre autres, exprimé sur le rapport qu'il entretient avec ses joueurs durant les séances d'entraînement.

Si de nombreux coachs préfèrent ne pas participer aux exercices, Will Still, lui, le fait dès qu'il peut. "Il faut juste être comme tu es. Si tu as envie de jouer, il faut jouer. Et si tu as peur que ta crédibilité soit remise en cause, ne le fait pas. En étant dans le football depuis aussi longtemps, tu ne seras jamais non-crédible. S'il y a un jeu de la barre ou un toro, il faut jouer !"

Edward Still serait "éclaté", balle aux pieds

Une pratique qui n'est pas celle de son frère, Edward Still, passé sur les bancs d'Eupen, Courtrai et Charleroi, notamment, avant de devenir l'adjoint de Will Still en Ligue 1. Le T1 n'a pas hésité à chambrer son frangin.

"Ed, il est éclaté, il est nul au foot. Il a un corps tout long qui se brise. Quand il jouait, il était bon dans son registre : courir, mettre des têtes et tacler, mais il ne fallait pas lui donner le ballon. Quand il voit un ballon, il n'a pas envie de shooter dedans. Il n'a pas envie de jouer dans les toros, car il sait qu'il ne peut pas, il ne saurait pas."

Si Will Still joue autant avec ses joueurs, c'est peut-être aussi parce qu'il a beaucoup moins l'occasion de revenir en Belgique pour le faire avec ses amis d'enfance. "Aller jouer avec des amis, c'est ce qui me manque le plus. C'était une porte de sortie."