Arrivé récemment dans la course au sauvetage, cet entraîneur de Pro League l'assure : "Si j'étais ici depuis le début de saison, le top 8 aurait été un objectif réaliste"

Ferdinand Feldhofer a été nommé entraîneur du Cercle de Bruges le 10 décembre. L'Autrichien de 45 ans, qui a déjà connu le succès à Wolfsberger et au Rapid Vienne, est arrivé en provenance de Tbilissi en Géorgie.

Son impact a été immédiatement clair : ce n'est que lors de son dixième match, contre Genk, que le Cercle a subi sa première défaite sous sa direction. Dès sa nomination, Feldhofer croyait immédiatement au potentiel des Groen & Zwart, malgré leur position d'avant-derniers à l'époque.

"Je suivais le Cercle et le championnat belge depuis longtemps et je savais qu'il y avait beaucoup de qualité. Cette équipe n'avait pas sa place en deuxième division", dit-il dans Krant van West-Vlaanderen. À présent, le Cercle occupe une neuvième place plus confortable et est toujours en lice en Conference League.

Après son passage au Rapid Vienne, l'Autrichien est resté sans club pendant presque deux ans. "Je voulais faire le bon choix. Il y avait des options, y compris en Belgique, mais je ne trouvais nulle part suffisamment de qualité", assure-t-il. Son bref passage en Géorgie a rapidement été oublié au profit du Cercle, un club qui correspond parfaitement à sa vision du football et du développement des jeunes.

Feldhofer veut remettre le Cercle aux portes du top 6

"Si j'avais été ici depuis le début de la saison, le top 8 aurait été un objectif réaliste. Maintenant, nous nous concentrons sur le maintien en D1A. Je déteste perdre, mais nous prenons les matchs les uns après les autres". Le Cercle a encore un programme chargé à venir, avec des matchs contre l'Antwerp, le Club Brugge et Anderlecht.

Le meilleur buteur Kévin Denkey est parti dès son arrivée et, tout comme Kazeem Olaigbe quelques semaines plus tard. "Cela fait partie du Cercle, c'est un club de formation. Nous avons trouvé des remplaçants et c'est mon travail de rendre les joueurs meilleurs", a déclaré Feldhofer. L'un de ces joueurs est Felipe Augusto, qui selon lui, est plus avancé dans son développement que ne l'était Denkey à l'époque.