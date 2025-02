Sébastien Grandjean pointe les raisons de la phase classique catastrophique des U23 du Standard : "Il y a des manquements clairs dans la formation"

Le SL16 FC est largement lanterne rouge de D1 ACFF à l'heure d'entamer les playdowns. Sébastien Grandjean nous a révélé les raisons pour lesquelles les U23 du Standard ont connu une phase classique si difficile, tout en restant positif pour la fin de saison et la course au maintien.

Ce samedi, le SL16 FC entamera sa course au maintien et ses playdowns sur la pelouse des U23 de l'Union. Cette semaine, Walfoot.be a eu l'occasion de s'entretenir avec Sébastien Grandjean, le T1 des U23 du Standard, qui a préfacé de manière positive ce nouveau mini-championnat qui débute (lire ici).

Plusieurs raisons expliquent la phase classique catastrophique du SL16 FC

En première partie d'interview, Grandjean nous a souligné que son équipe, par rapport à ses prestations, aurait mérité entre neuf et douze points supplémentaires. Les jeunes Rouches manquent d'efficacité dans les deux rectangles et voici les raisons, selon lui.

"Il nous a manqué de l'efficacité offensive et défensive. On a commis beaucoup d'erreurs individuelles, car aucune équipe ne nous a mis sous pression à multiplier les occasions. C'est paradoxal quand on a neuf points et beaucoup de buts encaissés. Depuis que je suis arrivé, on a moins de deux buts encaissés par match et plus d'un but marqué (15-22 en 13 matchs), on se rapproche d'un équilibre."

"C'est lié à plusieurs phénomènes. Il y a un clair manque d'expérience, car j'ai des gamins d'entre 16 et 22 ans, mais la majorité est mineure. Ils n'ont pas d'expérience, comme quand on débute dans n'importe quel métier au monde. Ils n'ont pas encore l'expérience du football actuel et adulte, mais on leur demande déjà d'être prêts et de faire des résultats, ce n'est pas facile."

Il y a des manquements clairs dans la formation (...) la rage de vaincre du Standard, je ne la vois pas assez dans mon équipe"

"La deuxième chose, c'est qu'ils sont tous en même temps dans l'équipe. D'habitude, il y en a trois ou quatre, et quand ils sont cinq, on parle de génération dorée. Les erreurs sont alors compensées par l'expérience des autres. Ici, elles se paient cash. Il y a aussi des manquements clairs dans la formation, il faut voir les choses en face. Il y a des choses à ne pas faire que l'on fait, et d'autres qu'on fait mal. Au niveau mental, dans la façon de défendre, c'est très clair. Quand il y a le feu, il faut dégager. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vieux comme le football."

"Eux veulent toujours être propres, mais il faut surtout être efficace. Même en U14, il faut être efficace. La rage de vaincre du Standard, je ne la vois pas assez dans mon équipe. J'ai été obligé de la mettre moi-même aux entrainements, ce qui n'est pas normal."

Abdramane Ouédraogo amène une solution supplémentaire

Sébastien Grandjean aurait donc besoin d'un petit peu plus d'expérience et de métier dans son équipe. Le jeune attaquant Abdramane Ouédraogo, arrivé tout droit du Burkina Faso il y a quelques semaines à peine, ne va pas en apporter directement, mais son profil pourrait faire beaucoup de bien pour la suite. Avec Yann Gboua, Mahamadou Diawara et les autres, le compartiment offensif du SL16 FC commence à être assez qualitatif.

"C'est un jeune garçon, mais qui est plus proche des adultes dans le pressing ou dans les duels, il est plus dur. Il est venu seul du Burkina Faso, il vit à l'académie. On essaye de faire le maximum pour lui, de l'aider et de le mettre dans un bon état d'esprit. Il nous fera beaucoup de bien, c'est certain."

"J'ai aussi placé René Mitongo, qui vient des U18 et qui est international U17. C'est un profil avec de la taille, mais il a encore besoin de temps. Yann Gboua a aussi beaucoup de qualités, mais quand j'entends qu'on envisage déjà de le mettre avec les A... Il n'en est pas encore capable. Tous ces joueurs ont beaucoup de qualités, mais ils ne sont pas encore globalement formés. Ils doivent encore apprendre tellement, mais ils n'ont que 16 ans..."

L'expérience de Nacer Chadli est précieuse

Pour l'aider dans son encadrement quotidien, Sébastien Grandjean peut évidemment compter sur son staff, mais aussi sur Nacer Chadli, premièrement venu se remettre en forme à l'académie avant de signer un contrat avec le SL16 FC. L'ancien Diable Rouge est d'une grande valeur pour ses jeunes coéquipiers.

"Il a directement apporté un plus, sans en faire des caisses. Ce n'est pas quelqu'un qui prend le dessus, il laisse chacun grandir et chacun vivre. Il donne des petits conseils, si quelqu'un est déconcentré il peut le ramener, peut-être l'engueuler une fois, mais il ne sera jamais omnipotent, il reste à sa place."

Il joue un grand rôle, mais il ne veut pas prendre le dessus"

"Je sollicite assurément mes joueurs pour aller le trouver et lui demander des conseils. Je lui demande aussi de prendre la parole, et il le fait. On a une bonne collaboration pour aider les garçons à évoluer. Il prend son rôle de gars plus âgé mais ne veut pas donner de leçons tous les jours, sinon on devient un vieux con."

Ce cocktail sera-t-il suffisant pour reprendre cinq points aux poursuivants et sauver son avenir en D1 ACFF ? Premier élément de réponse dans les prochaines semaines...