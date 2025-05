🎥 Il n'y avait pas qu'Eric Gerets, Daniel Van Buyten s'est aussi fait plaisir à Marseille : "Ils aiment les joueurs qui se donnent"

Daniel Van Buyten était de retour au Velodrome vendredi. Il n'a laissé que de bons souvenirs à Marseille.

Nous vous en parlions ce weekend, Marseille a retrouvé pendant une soirée un peu de son accent du plat pays à l'occasion d'un match de gala pour les 125 ans du club. Les "Légendes olympiennes" affrontaient les "légendes phocéennes", deux équipes composées d'anciens joueurs du club pour faire à nouveau vibrer le Velodrome.

Eric Gerets était l'entraîneur des légendes phocéennes et en a ému plus d'un sur la Canebière. Dans le camp d'en face, Daniel Van Buyten a disputé 53 minutes. Lui aussi a ravivé de bons souvenirs en étant associé à Willam Gallas dans l'axe de la défense.

𝗧𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟬𝟬𝘀 😍⚔️



🇧🇪 Daniel Van Buyten and 🇫🇷 William Gallas#OM125 | ⚪️🔵 pic.twitter.com/pRJ9F5HeVm — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) May 2, 2025

Il lui a été demandé ce que signifiait l'OM pour lui : "Ca représente un club emblématique. 125 ans, beaucoup d'années au compteur. Beaucoup d'énergie et de passion chez les supporters. Des générations et des générations y sont passées. Marseille, c'est spécial. Participer à cet anniversaire est un hommage. Ils aiment les joueurs qui se donnent sur le terrain et je l'ai tout de suite compris".

Trois ans de bonheur

Son meilleur souvenir ? Big Dan n'hésite pas : "Le but contre Paris. J'ai eu la chance de marquer ici contre le PSG, le seul 1-0 contre eux. C'était un peu mes débuts à Marseille, ça m'a complètement lancé et m'a donné confiance. J'ai même pu terminer meilleur buteur.

Le natif de Froidchapelle continue de suivre son ancien club : "Quand on passe à Marseille, on n'oublie pas. Ils sont dans une bonne saison, j'espère que ça continuera comme ça. Bien sûr être champion est toujours difficile avec Paris, mais ce n'est pas grave. Un jour, on sera devant eux".